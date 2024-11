2.975 triple a segno in carriera. James Harden da ieri notte è il secondo miglior realizzatore da tre della storia NBA: superato al secondo posto una leggenda come Ray Allen, che si è ritirato a quota 2.973. Davanti al Barba ora c'è solo Steph Curry, anche se il vantaggio della stella degli Warriors è notevole: 807 tiri da tre punti segnati in più. Dopo la partita vinta in casa con i Jazz un giornalista ha comunque chiesto ad Harden se crede di poter in futuro superare Steph. "Sono uno dei ragazzi con maggiore fiducia in sé stess della lega - ha spiegato il Barba - ma no, probabilmente non ci riuscirò. Non credo che nessuno lo farà... è un tiratore incredibile". In effetti, anche se il veterano dei Clippers ha un anno in meno di Curry (35 vs 36), appare impossibile un sorpasso, anche perché Steph continua a viaggiare a medie altissime: 3.9 triple messe a segno di media a partita in questo avvio di stagione, contro le 2.5 di Harden.