Tyler Herro snobbato al Draft. Ma mai come Thomas

In America lo chiamano “chip on the shoulder”, quella sensazione di essere sottovalutati, spesso snobbati — una sensazione che tanti campioni hanno vissuto e che quasi tutti hanno utilizzato per trovare ancora più forza nel provare a raggiungere successo e fama. Inserite la guardia da Kentucky Tyler Herro nella lista di questi giocatori: “L’essere stato scelto alla n°13 [al Draft 2019] sicuramente mi ha dato e mi dà motivazioni aggiuntive, anche se essere stato chiamato da Miami — ed entrare così a far parte di una situazione vincente — per me è stato perfetto. Però ricordo perfettamente tutti i 12 nomi di chi è stato scelto prima di me, e sono benzina sul fuoco della mia motivazione”. Sono quelli — nell’ordine — di Zion Williamson, Ja Morant, RJ Barrett, De’Andre Hunger, Darius Garland, Jarrett Culver, Coby White, Jaxson Hayes, Rui Hachimura, Cam Reddish, Cameron Johnson e P.J. Washington ma se mandare a memoria dodici nomi non dev’essere semplicissimo, non è la prima volta che la NBA vede vendette del genere.