Anche al rientro dopo 8 gare di assenza per un infortunio all'anca, Ja Morant non ha dimenticato come si vola, realizzando una super schiacciata in transizione sopra la difesa di Portland. Per lui 22 punti e 11 assist in 23 minuti, scherzando nel post-partita: "In realtà ero partito per appoggiarla, ma alla fine mi sono giocato il jolly per quest'anno: sarà la mia unica schiacciata, perciò godetevela". Si tratta effettivamente della sua prima schiacciata in stagione dopo 9 partite