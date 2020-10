Gara-2 tra Lakers e Heat in streaming su Sky Sport

È ormai diventato un appuntamento tradizionale: da quando SkySport.it è diventata la destinazione per gli appassionati italiani di pallacanestro NBA, una partita delle NBA Finals è sempre stata trasmessa in streaming eccezionalmente aperto a tutti sul sito. Anche questa strana stagione 2019-20 non fa eccezione: dopo le emozioni di gara-1 tra Los Angeles Lakers e Miami Heat, gara-2 sarà visibile in streaming sul sito di Sky Sport. L’appuntamento con LeBron James, Jimmy Butler e tutti gli altri è fissato per la notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre a partire dalle 3.00 con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, per godersi al meglio una serie che ha ancora molto da raccontare. Dopo il successo dei Lakers per 116-98 nel primo episodio, i Miami Heat sono chiamati a una pronta risposta per pareggiare i conti nella seconda partita e rimettere in parità una serie che rischia di sfuggire presto di mano. Non è mai successo che una squadra guidata da LeBron James — che disputerà la sua 51^ partita di finale in carriera — abbia sprecato un vantaggio di 2-0 in una serie di playoff. Una situazione in cui coach Erik Spoelstra e i suoi decisamente non vogliono finire, complici anche i tanti problemi fisici di Jimmy Butler, Goran Dragic e Bam Adebayo, usciti malconci da gara-1 per problemi (rispettivamente) a caviglia, piede e spalla. Ci sarà bisogno di tutti per affrontare un Anthony Davis dominante con 34 punti al suo esordio nelle Finals e un LeBron James vicino alla tripla doppia con 25 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, oltre ai tiratori sul perimetro dei gialloviola che hanno sfiorato il 40% da tre punti. L’appuntamento è fissato: la palla a due di gara-2 sarà alle 3.00 della notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre in diretta sui canali Sky Sport e in streaming eccezionalmente aperto a tutti su SkySport.it.