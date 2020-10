Lakers troppo forti: Miami ko anche in gara-2

I Lakers vincono anche gara-2 controllando i Miami Heat, che si battono fino alla fine nonostante le assenze di Dragic e Adebayo. LeBron James (33 punti) e Anthony Davis (32+14) dominano sotto i tabelloni, non basta un grande Jimmy Butler da 25 punti e 13 assist. Ai gialloviola ora mancano due vittorie per l’anello: gara-3 in diretta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 all’1.30 su Sky Sport

Troppo forti i Los Angeles Lakers, troppo forti LeBron James e Anthony Davis. Anche gara-2 di finale, vinta 124-114 dai gialloviola, segue il canovaccio di gara-1, seppur Miami ci provi fino all’ultimo a rimanere in partita mettendo in campo tutto quello che ha. Le assenze di Bam Adebayo e Goran Dragic dopo gli infortuni della prima partita privano però la squadra di coach Erik Spoelstra di due giocatori troppo importanti per le loro speranze, specialmente contro un avversario come i gialloviola. Ancora una volta sono le stelle dei Lakers a indicare la via: LeBron James gioca una partita di grande intelligenza contro la zona degli Heat, chiudendo ancora vicino alla tripla doppia con 33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist segnando 14 dei 25 tiri tentati (3/8 da tre). Appena un punto in meno lo segna Anthony Davis, che segna 30 dei suoi 32 punti nei primi tre quarti nei quali domina a piacimento (15/20 al tiro a fine gara) spazzando via tutti a rimbalzo (8 in attacco dei suoi 14 finali). Grazie a loro due i Lakers sopravvivono a una pessima serata al tiro degli altri titolari (3/19 combinato dall'arco di Caldwell-Pope e Danny Green) e ringraziano un super Rajon Rondo dalla panchina, autore di 16 punti (3/4 da tre) e 10 assist in 26 minuti.