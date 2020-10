Tyler Herro: -35 di plus-minus come Kobe nel 2008

Diciamo che Tyler Herro, così come tutti i Miami Heat, sperava in un esordio diverso alle finali NBA. Il rookie degli Heat, protagonista della cavalcata dei suoi con un ruolo sempre più importante in uscita dalla panchina, si è scontrato contro la fisicità dei Los Angeles Lakers, che in attacco gli hanno tolto le sue soluzioni preferite e soprattutto lo hanno fatto faticare moltissimo in difesa, dove spesso è stato “puntato” da LeBron James e dagli altri esterni. Il risultato è stato decisamente al di sotto delle attese: anche considerando che il plus-minus (cioè il differenziale nel punteggio nei minuti in cui un giocatore è in campo) non sia una statistica precisissima, è comunque significativo che il suo sia stato il peggior dato di tutta la squadra, chiudendo con -35 dopo essere stato anche a -39 dopo 21 minuti di gioco. Herro ha chiuso la sua prima partita di Finals in carriera con 14 punti a referto, ma ha avuto bisogno di 18 tiri per riuscirci (segnandone solo 6) con 2/8 dalla lunga distanza e 0/1 ai liberi, raccogliendo 4 rimbalzi e 3 assist pur con 2 palle perse e un fallo.