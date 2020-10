4/8 ©Getty

ALEX CARUSO | Un altro che ha disputato la sua prima gara in finale NBA come se fosse abituato da sempre a certi palcoscenici è il solito Alex Caruso, le cui prestazioni ormai non dovrebbero più stupire: solido e concreto, come sempre, capace di segnare 10 punti in neppure 22 minuti con 4/6 al tiro e un ottimo +12 di plus/minus. Si muove bene in campo, è deciso, non esita: il modo migliore per continuare a guadagnarsi la fiducia di LeBron James e Anthony Davis anche su questi palcoscenici