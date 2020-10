Non sarà stata la diplomazia del ping-pong (fondamentale nel primo disgelo degli anni ’70 tra Cina e Stati Uniti) ma alla fine un compromesso si è trovato: gara-5 delle finali NBA — la partita che, in caso di vittoria dei Lakers, potrebbe assegnare il titolo 2020 — sarà nuovamente visibile anche sulla televisione di stato cinese, CCTV. Come ormai noto, CCTV aveva scelto di bandire le partite NBA dalla propria programmazione in seguito al tweet pro-Hong-Kong scritto dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey prima del via del campionato (durante la preseason). Da allora — era il 4 ottobre 2019 — le imprese di LeBron James, Giannis Antetokounmpo e Jimmy Butler sono state visibili solo in streaming su Tencent — altro partner NBA in Cina — ma non sulla tv di stato. La scelta di rinunciare al blackout alla vigilia di gara-5 tra Los Angeles Lakers e Miami Heat è stata giustificata dal governo cinese con gli aiuti da parte della lega di Adam Silver (donazioni per più di un milione di dollari oltre a vario materiale medico) nella lotta al Covid-19.