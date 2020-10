La decisione un po’ a sorpresa degli L.A. Clippers di concludere il rapporto con Doc Rivers ha avuto l’effetto di liberare una delle panchine più desiderate dell’intera NBA, seppur con uno dei posti di maggior pressione di tutta la lega. I Clippers hanno uno dei roster più talentuosi della NBA, ma Kawhi Leonard e Paul George possono entrambi uscire dal loro contratto al termine della stagione e questo mette un’immensa pressione sulla franchigia per vincere subito, dopo che questa stagione si è conclusa malamente al secondo turno sprecando un vantaggio di 3-1 nella serie contro i Denver Nuggets. Già da qualche tempo, allora, la dirigenza guidata dall'executive dell’anno Lawrence Frank è alla ricerca di una nuova guida in panchina. Ma se il favorito numero uno resta Tyronn Lue, già assistente di Rivers nella stagione appena conclusa, c’è un altro ex allenatore dei Cleveland Cavaliers che è emerso come un candidato forte: Mike Brown. L’ex coach della prima avventura di LeBron James ai Cavs ha destato una "forte impressione" ai Clippers nel corso del suo colloquio, secondo quanto riportato da Marc Stein del New York Times. E con Lue che ha parlato anche con gli Houston Rockets, i Clippers potrebbero pensare di affidare la panchina all’Allenatore dell’Anno del 2009, che però non siede da capo-allenatore su una panchina dal 2013-14, quando ebbe una pessima (seconda) esperienza con i Cleveland Cavaliers pre-ritorno di James, passando le ultime cinque stagioni al fianco di Steve Kerr a Golden State e vincendo due titoli. Il suo record rimane comunque positivo: 347-216 in regular season e 47-36 ai playoff. Chissà se sarà abbastanza anche per prendersi una delle panchine più desiderate della lega.