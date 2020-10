Marreese Speights non calca un parquet NBA da oltre due anni, da quando finito agli Orlando Magic non è più riuscito a dare un minimo di continuità alla sua preparazione e risposta atletica per provare a dare un contributo alla squadra della Florida almeno in uscita dalla panchina. Il modo per fare notizia e farsi notare però lo ha sempre trovato, come accaduto nel post partita di gara-6 delle finali NBA tra Lakers e Heat. LeBron James campione per la quarta volta in carriera e Speights che parte all’attacco, pubblicando su Twitter sottolineando: “Faccio soltanto il messaggero…”, mentre nell’immagine condivisa si legge in stampatello “Prima l’abitudine era quella di festeggiare per i three-peat, adesso invece i ragazzi celebrano il quarto titolo in dieci anni e provano a definirla grandezza”. Un messaggio rimosso dopo pochi minuti, pensando inutilmente che nel 2020 non resti traccia di una provocazione del genere - peggiore di quelle sussurrate all’orecchio di James nelle sfide alle Finals quando vestiva la maglia degli Warriors. Speights in quegli anni è stato spettatore privilegiato della rimonta da 1-3 a 4-3 conclusa anche contro di lui dai Cavaliers di LeBron: magari in privato e non sui social qualcuno glielo avrà ricordato, giusto per rispondere a una provocazione con la stessa moneta.