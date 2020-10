L’apertura del mercato non riguarda solamente i giocatori prossimi a rimanere senza contratto, ma anche quelli il cui accordo è in scadenza nel 2021. Tra questi con ogni probabilità ci sarà Andre Drummond, che molto probabilmente eserciterà la player option da 28.7 milioni di dollari per la stagione 2020-21 con i Cleveland Cavaliers e poi si presenterà sul mercato dei free agent nel 2021, quando dovrebbe esserci più spazio salariale in giro per la lega. Questo è uno dei motivi per cui Drummond e i Cavs, secondo quanto riportato da Chris Fedor di Cleveland.com, sono “lontanissimi” da un accordo per un’estensione di contratto: le due parti potrebbero accordarsi per estendere già da ora per le stagioni a venire, ma Drummond vuole essere compensato per saltare la free agency del 2021 mentre i Cavs non vogliono impegnarsi in un contratto poco favorevole che possa limitare le loro mosse future, specialmente non dopo sole otto partite insieme. Per questo la soluzione più probabile — e largamente più attesa — è che tutto resti com’è: Drummond eserciterà l’opzione a suo favore e, se non verrà scambiato, finirà la stagione a Cleveland, presentandosi poi sul mercato. Se dovesse fare bene, i Cavs potrebbero anche pensare di trattenerlo, altrimenti l’esborso in termini di asset (Brandon Knight, John Henson e una seconda scelta al Draft) è stato talmente esiguo da giustificare anche solo un anno e 8 partite insieme. E poi, se le cose non saranno andate bene, ognuno per la sua strada.