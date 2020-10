Nel Board of Governors NBA in corso in queste ore, sembra raccogliere sempre più consensi l'inizio anticipato (rispetto al gennaio 2021) della stagione, con una riduzione del numero di partite in regular season. Si vorrebbe così tornare il più possibile a un calendario normale (il vecchio novembre-giugno), ma muoversi in questo senso vuol dire trovare un accordo entro al massimo una settimana

Era stato lo stesso Adam Silver a dirlo: improbabile che si riesca a partire nel 2020, molto più facile che il via della prossima stagione sia a gennaio 2021. E invece — contrariamente a quanto fin qui pensato — il Board of Governors che si riunisce in queste ore negli Stati Uniti è chiamato a valutare proprio una palla a due stagionale durante il periodo natalizio, o il 22 o il 25 dicembre 2020. Si tratte di date che permetterebero di sfruttare un classico appuntamento NBA, che restituirebbero alla lega un calendario stagionale più simile a quello classico (da novembre a giugno) e che forse potrebbero addirittura rendere possibile la partecipazione degli atleti NBA (soprattutto quelli internazionali) alle Olimpiadi giapponesi. Per il momento sono solo ipotesi al vaglio dei 30 proprietario e dei massimi dirigenti della lega, ma sembra che l’opzione di iniziare la prossima stagione a Natale stia raccogliendo sempre più consensi, con una possibile riduzione del calendario a sole 72 partite per squadra invece delle consuete 82. La mossa può anche essere vista come il riconoscimento — da parte dei vertici NBA — che la situazione sanitaria relativa al Covid non è destinata a cambiare a breve termine, e che quindi posticipare il più possibile il via della stagione per permettere ai tifosi di essere presenti sugli spalti potrebbe rivelarsi un rischio inutile.