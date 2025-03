Da quando è arrivato lui, Jimmy Butler, i Golden State Warriors hanno vinto 8 delle 9 gare con l’ex Heat in campo (nell’ultimo mese hanno perso solo a Dallas e poi a Philadelphia, ma Butler non c’era). Da quando è arrivato lui, Steph Curry – fino a quel momento autore di una stagione da 22.7 punti di media, con il 43% dal campo e il 39% da tre – ha ingranato una marcia in più e ora sfiora i trenta punti a partita (29.5 per l’esattezza) con percentuali miglioratissime (il 51% dal campo e il 42% da tre). Sono dei Golden State Warriors in salute, quindi, quelli che arrivano al Madison Square Garden (l’unico dubbio è proprio per Curry, alle prese con una distorsione alla caviglia: “Io vorrei giocare, ma se la mia caviglia dovesse dirmi di non farlo, allora non lo farei”). In salute come squadra (9 vittorie nelle ultime 11), in salute come gruppo (l’ingresso di Butler sembra essere stato ben assorbito), tornati al sesto posto a Ovest (valido per l’accesso diretto ai playoff) e anche con qualcosa da festeggiare: il compleanno di Draymond Green, che proprio sul parquet del Madison Square Garden spegnerà idealmente le sue 35 candeline. Non gli sono da menò però dall’altra parte i New York Knicks, saldamente al terzo posto a Est, neppure troppo lontani dal secondo posto di Boston (vorrebbe dire vantaggio campo in un ipotetica sfida di semifinale di conference). Devono sfatare la legge che li vuole sempre perdenti (0-7) contro le squadre più forti di loro, e difatti nelle ultime 17 gare hanno perse solo 4 volte, ma tre contro Boston (due volte) e Cleveland. Hanno ritrovato Mitchell Robinson e hanno un Brunson scatenato, da oltre 29 punti, 6 assist, 5 rimbalzi e 2 recuperi nelle ultime tre, da quando hanno ripreso a vincere.