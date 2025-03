La coppia formata da Luka Doncic e LeBron James, formatasi da poco più di un mese, funziona alla grande, fatto testimoniato dal fatto che i Lakers hanno vinto 7 delle 9 partite disputate con le due stelle in campo. E nella notte James ha superato la soglia dei 50.000 punti in carriera, ennesimo recordche secondo Doncic, considerato il livello a cui sta ancora giocando LeBron, potrebbe anche venire ritoccato in futuro fino quasi all’infinito

Che la coppia formata con LeBron James , almeno sulla carta, fosse di quelle davvero con pochi precedenti nella storia del gioco era stato chiaro a tutti fin dal momento in cui la clamorosa notizia della trade che ha portato Luka Doncic da Dallas a Los Angeles , sponda gialloviola. Che la coppia funzionasse da subito, però, era tutto fuorché scontato. Eppure, nonostante caratteristiche per certi versi simili, James e Doncic hanno trovato un’intesa quasi immediata, poi cresciuta nel corso delle partite. Con LeBron e Luka in campo insieme, i Lakers hanno vinto 7 delle 9 partite giocate , scalando posizioni fino ad arrivare all’attuale 2° posto a Ovest . E il legame tra il super veterano e lo sloveno appare genuino e forte anche fuori dal campo, come ribadito in occasione delle celebrazioni per l’ennesimo record della carriera di James .

Luka, LeBron e il futuro

Nella notte, all’interno della larga vittoria sui Pelicans, LeBron ha infatti superato il traguardo di quota 50.000 punti in carriera. Un record, l’ennesimo per James, arrivato a quarant’anni compiuti e alla 22^ stagione in NBA, durante la quale l’ex Cavs e Heat sta giocando a livelli che non sono troppo lontani da quelli dei candidati al premio di MVP come Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic. E giocando al suo fianco, Doncic ha potuto ammirarne da vicinissimo la grandezza, sottolineata anche nel festeggiare l’ultimo primato del compagno. “50.000 punti, non riesco nemmeno a spiegare che roba da pazzi sia un traguardo del genere, incredibile” ha dichiarato Luka, per poi aggiungere una battuta da cui traspare l’ammirazione per LeBron: “Potrebbe arrivare a 70.000, chi lo sa?”.