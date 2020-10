Un anno dopo, le cose non cambiano. Come già successo per il Draft 2019, anche l’edizione 2020 si terrà in forma virtuale — il prossimo 18 novembre — con il commissioner NBA Adam Silver negli studi ESPN di Bristol, in Connecticut, ad annunciare la prime scelte e i giocatori in collegamento video. Come sempre a Silver spetterà leggere i nomi dal n°1 al n°30, il primo giro di scelte, mentre sarà il suo vice Mark Tatum a completare tutto il secondo giro, dal n°31 al n°60. Il primo Draft virtuale — quello tenuto lo scorso anno — incoronò Zion Williamson primissima scelta assoluta, e la chiamata dei New Orleans Pelicans era per tutti scontata. Non così quest’anno, quando il giocatore che verrà scelto dai Minnesota Timberwolves è ancora un mistero (LaMelo Ball, Anthony Edwards e James Wiseman i tre nomi più gettonati). Il Draft si terrà alle ore 19 americane del 18 novembre, ovvero all’una di notte in Italia.