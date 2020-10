La situazione in vista del prossimo Draft è fluida per molte squadre — e di certo lo è per i Golden State Warriors, titolari della scelta n°2. Il nucleo storico — Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green — impone di provare a vincere subito per cui il pick dei californiani da molti è visto come un ottimo asset per ottenere un quarto veterano, magari addirittura un All-Star (Bradley Beal?) e tornare a spaventare la lega. Ciò nonostante Steve Kerr e diversi componenti del front office di Golden State sono andati fino ad Altanta, in Georgia, per vedere da vicino il prospetto del Maccabi Tel Aviv Deni Avdija, chiamato a un provino davanti agli occhi dei rappresentanti di casa Warriors. “Non solo ha fatto bene durante il workout, ma Kerr e soci sono rimasti assolutamente impressionati dal ragazzo dopo averlo incontrato”, hanno fatto sapere i soliti bene informati. “Un ottimo ragazzo, con un’etica del lavoro fantastica”, il giudizio comune sul 19enne israeliano, che ha nella sua versatilità la caratteristica forse più intrigante. Corpo da ala (2.05 per 95 chili), sa trattare così bene il pallone — e leggere il gioco — da ricordare per alcuni proprio Draymond Green, ma la sua capacità di creare gioco potrebbe addirittura aiutare Steph Curry e liberarlo dall’incombenza di avere sempre il pallone tra le mani, lasciandolo più libero di finalizzare al tiro.