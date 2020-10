Certo, un giocatore che in carriera ha medie di quasi 24 punti e 11 rimbalzi tirando oltre il 58% dal campo già solo per questo motivo può facilmente essere uno dei compagni di squadra preferiti di qualsiasi giocatore NBA. Ma il fatto che Shaquille O’Neal possa realmente ambire a questo titolo ha a che vedere però più con la sua generosità fuori dal campo che con il suo dominio dentro. Lo rivela un nuovo libro appena uscito negli Stati Uniti, “Three-Ring Circus: Kobe, Shaq, Phil, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty” (Un circo a tre piste: Kobe, Shaq, Phil e i pazzeschi anni della dinastia Lakers), firmato da Jeff Pearlman, all’interno delle cui pagine ci sono diversi aneddoti illuminanti al riguardo. Uno riguarda Mark Madsen, che racconta: “Io non volevo, ma lui continuò a insistere: ‘Qualsiasi auto tu voglia comprare, comprala: ci penso io a pagarla. Alla fine riuscì a contrattare un ottimo prezzo per una Chevy Tahoe. Ma non finì qui: il giorno dopo andammo assieme in un negozio famoso di Beverly Hills: mi comprò jeans e felpe di famosi marchi italiani per 2.500 dollari”, racconta “El perro loco/Mad dog” Madsen.