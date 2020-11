Un quintetto con tutti i giocatori alti meno di due metri in NBA non si vedeva da decenni, ma con Mike D’Antoni la passata stagione è diventato una vera e propria consuetudine - oltre che una condanna a livello difensivo per PJ Tucker, costretto a vedersela contro avversari che disponevano in media tra i 10 e i 20 centimetri più di lui per battagliare sotto canestro. Un esperimento che non ha portato i frutti sperati, ma soltanto cocenti sconfitte playoff. Adesso a Houston è tempo di ripartire, di lasciarsi alla spalle un lungo periodo in cui i Rockets hanno capito di non poter incidere cavalcando quel tipo di pallacanestro, costretti a tornare indietro e ricostruire nel vero senso della parola parte del roster. Servono materialmente giocatori in grado di incidere sotto canestro, consapevoli del fatto che lo spazio salariale sia ridotto ai minimi termini. Per quello il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Nerlens Noel, in uscita da OKC dopo un paio di stagioni in ombra - soprattutto a livello di minutaggio - la scelta dei Sixers è ottimo per capacità di corsa e mobilità; doti ideali per lavorare al ferro sulle imbeccate di James Harden e Russell Westbrook. Le cifre nel suo caso lasciano poco spazio alle interpretazioni: troppo poco il tempo trascorso sul parquet per pensare di ricavarne qualcosa di indicativo. A Houston però le cose potrebbero cambiare: lo spera lui e se lo augurano anche i Rockets, che dovranno costruire una nuova struttura e una nuova identità.