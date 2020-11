Il fatidico 3 novembre è arrivato, il giorno delle elezioni presidenziali USA. E a meno di 24 ore allo showdown finale tra Donald Trump e Joe Biden, il presidente USA in carica — durante uno dei suoi ultimi comizi, ad Avoca, in Pennsylvania — non ha trovato di meglio da fare che scagliarsi (per l’ennesima volta) contro LeBron James e la NBA. “Mi dispiace per il basket, mi dispiace per LeBron, mi dispiace davvero tanto per lui”, ha detto Trump in maniera ovviamente ironica dal palco di Apoca: “Rating in calo del 71% alle finali, io non ho visto neppure un tiro in tutta la serie, mi sono annoiato subito, [le squadre che non facevano altro che correre] avanti e indietro per il campo. Sapete una cosa? Quando non rispettano il nostro Paese, quando non rispettano la nostra bandiera, nessuno vuole vederli giocare”, l’affermazione — tutt’altro che nuova — del presidente USA, che poi ha esteso la sua critica anche alla NFL, con argomenti analoghi (il mancato rispetto verso la bandiera e verso l’inno).