Una conference call tenuta dalla direttrice esecutiva Michele Roberts assieme a tutti i rappresentanti della NBPA ha portato alla decisione finale e già ventilata nelle scorse ore dopo l’indicazione arrivata dai proprietari: si ritorna sul parquet il 22 dicembre, salvando così non solo il Natale ma circa un miliardo di dollari - a rischio se la partenza della stagione fosse slittata troppo in avanti. Una regular season ridotta da 72 partite, con i training camp delle squadre pronti ad aprire dal prossimo 1 dicembre. NBA e NBPA però continueranno a discutere ancora per stabilire tutte le altre date intermedie, a partire da quella di inizio della free agency: con il Draft fissato per il prossimo 18 novembre, si riducono al minimo i termini e i tempi per i giocatori di trovare un accordo contrattuale ed essere a disposizione della nuova franchigia per l’inizio degli allenamenti. “Restano da decidere e concordare ancora diversi dettagli e la NBPA è fiduciosa che le parti in causa arriveranno a un accordo riguardo le questioni pendenti relative alla prossima stagione”, si legge nel comunicato rilasciato dall’associazione giocatori. In ballo restano ancora diverse questioni economiche legate agli aspetti finanziari - confronti che continueranno anche la prossima settimana: da decidere a quanta parte dei propri salari i giocatori dovranno inizialmente rinunciare, nella speranza poi che le perdite si rivelino meno ingenti del previsto. Nel frattempo però c’è già qualcosa da festeggiare e un conto alla rovescia da fissare: la NBA è pronta ad aprire le sue porte, in campo tra meno di 50 giorni.