Se giovedì 5 novembre non sarà la data in cui gli Stati Uniti eleggono un nuovo presidente, potrebbe però essere quella in cui la NBA decide il via della prossima stagione. Tre i punti della proposta che i giocatori sembrano aver accettato: partenza il 22 dicembre (con training camp aperti a partire dal 1 dicembre), stagione regolare con 72 gare e una percentuale ("escrow") si dice attorno al 18% dei loro stipendi da destinare per i prossimi due anni a un fondo che a fine anno verrebbe ridistribuito tra i proprietari per permetter loro di attenuare le perdite sostenute in questi mesi, e in quelli futuri per via della pandemia. Attualmente la percentuale degli stipendi dei giocatori destinata a tale fondo — già prevista dal contratto collettivo — è del 10%: se a fine anno il monte salari totale dei giocatori non raggiunge la percentuale (51%) del totale del business generato, quella somma viene redistribuita tra i giocatori stessi, ma ovviamente — con le perdite sostenute dalle squadre e dai proprietari per la chiusura delle arene e lo stop del campionato — il 18% accantonato verrà detratto dagli stipendi dei giocatori per essere attribuito ai proprietari, largamente sotto la percentuale del 49% dei ricavi totali che spetterebbe loro. Si tratterebbe di una cifra complessiva stimata attorno agli 800 milioni di dollari (in una forbice tra 720 e 800, per l'esattezza), con alcune delle superstar NBA che vedrebbero i loro guadagni anni subire un drastico taglio. Qualche esempio? Steph Curry vedrebbe "sparire" quasi 7 milioni e mezzo dal proprio stipendio 2020-21 (dai 43 milioni di dollari previsti a 35.3); perdita simile per LeBron James (-7, da 39.2 a 32.2); -6.2 il saldo negativo di un giocatore come Kawhi Leonard (da 34.4 a 28.2).