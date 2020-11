Un’ala versatile, un giocatore di talento e tra i più “esperti” in questo Draft: un ottimo passatore, costruttore di gioco e con una carriera di buon livello in Israele e in Eurolega alle spalle. Manca il jumper dal palleggio però, quello che potrebbe permettergli di fare il definitivo salto di qualità ed evitare il rischio di diventare il Mario Hezonja o il Dragan Bender del 2020

“Blown away”: due parole che nelle ultime ore si sono cucite addosso a un prospetto come Deni Avdija, il miglior giocatore non statunitense del prossimo Draft a cui molte squadre in Lottery guardano con particolare interesse. I Golden State Warriors, ad esempio, che con la loro seconda chiamata che nessuno vuole, potrebbero puntare proprio sul talento israeliano di passaporto - ma dal cuore e dal sangue serbo - dopo che all’incontro con lui avvenuto ad Atlanta sono rimasti positivamente stupiti dal sua determinazione, dal carattere oltre che dalle doti tecniche. “Blown away”: colpiti, impressionati, stupefatti. Suo padre Zufer ha giocato per la nazionale della Yugoslavia di pallacanestro nel 1982, prima di trasferirsi in Israele dove Deni è nato e cresciuto giocando a calcio fino a 10 anni. A quel punto in pochi avrebbero ipotizzato che sarebbe diventato nel giro di un lustro il giocatore più giovane a esordire con la maglia del Maccabi nel novembre del 2017. Tre lunghi anni d’esperienza che in un Draft pieno di giocatori immaturi e inesperti possono pesare. La sua versatilità e talento gli permettono di ambire a un posto in squadra da subito, soprattutto in contesti in cui non c’è la pressione o l’urgenza di vincere. A lui infatti servirà tempo per migliorare in diversi aspetti del gioco - di cui parleremo - ma al tempo stesso ha dimostrato di essere in grado di stare in campo, nonostante la fisicità ridotta (e quella non te la inventi) e grazie a un carattere certamente più navigato rispetto a chi in carriera ha giocato un decimo delle sue partite.

Punti di forza: duttilità, agonismo e il curriculum migliore degli altri vedi anche Draft NBA: alla scoperta di Isaac Okoro È una guardia nel corpo di un’ala, volendo anche di un giocatore che all’occorrenza con un particolare quintetto può giocare nei pressi del ferro. Doti di passatore naturale, un playmaker di 210 centimetri, che gioca il pick&roll sia da bloccante che con il pallone in mano. Sì, il 2020 e l’evoluzione della specie ci hanno portato fino a questo. Sa giocare bene sul lato debole, ha ottimi fondamentali e si conosce: riesce cioè a capire quali siano i suoi limiti, non forza la giocata, né tantomeno va a caccia di improbabili punti e canestri. Non è ossessionato dal suo rendimento personale, ma è un agonista che nella lotta a rimbalzo sa dire la sua non solo grazie ai centimetri. Gioca forte sin dalla palla a due - serbo, nell’accezione positiva - e inserito in un contesto di squadra, sa essere un difensore valido. Al Maccabi ha dimostrato in questi anni di sapersi far trovare trovare sempre al posto giusto, nel momento giusto; ha buone rotazioni dal lato debole, usa le mani, contesta linee di passaggio e palloni, sa leggere in anticipo cosa faranno gli altri. Se a detta di molti è il miglior prospetto della storia della pallacanestro israeliana, uno (o più) motivi dovranno pur esserci.