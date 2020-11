2/15 ©Getty

L’azzurro sarà uno dei giocatori più richiesti sul mercato e i Lakers farebbero buon uso del suo 61% di percentuale reale dal 2015-16 a oggi. Per poter far rientrare il suo contratto servirebbe per una sign-and-trade visto che non hanno spazio salariale per firmarlo senza sacrificare nessuno. Ai Thunder andrebbe la loro prima scelta al Draft, un prospetto giovane come Horton-Tucker e il contratto di Green per far tornare i conti, potendo anche girarlo a un’altra squadra (Dallas?) interessata a prenderlo