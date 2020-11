Chris Paul va ai Suns, Rubio e Oubre a OKC

I Suns hanno chiuso lo scambio con OKC per portare Chris Paul a Phoenix insieme ad Abdel Nader. In cambio ai Thunder vanno Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque e una prima scelta al Draft 2022

Lo scambio che era atteso ormai già da qualche giorno è finalmente arrivato, dando il via al mercato delle trade con un grosso scossone. Chris Paul è il nuovo playmaker titolare dei Phoenix Suns, che hanno chiuso la trade per prenderlo dagli Oklahoma City Thunder. Per acquisire il veterano 35enne e l'ala Abdel Nader la franchigia dell'Arizona ha messo sul tavolo Ricky Rubio, Kelly Oubre, Ty Jerome, Jalen Lecque e una prima scelta al Draft 2022, secondo quanto riportato da ESPN e The Athletic. Dopo una grande stagione a OKC in cui è tornato a disputare l'All-Star Game ed è stato nominato per un quintetto All-NBA, Paul avrà quindi di nuovo un ruolo di guida per una squadra giovane ma con grandi ambizioni, reduce dal record perfetto (8 vittorie e 0 sconfitte) nella bolla di Orlando. CP3 proverà a guidare Devin Booker e Deandre Ayton ai primi playoff in carriera, in una Western Conference che si preannuncia più combattuta che mai.

I motivi dello scambio per i Phoenix Suns Già dopo il termine della stagione il GM dei Thunder Sam Presti aveva permesso a CP3 di trovarsi una nuova squadra praticamente come fosse un free agent, promettendogli di accontentare la sua decisione per organizzare uno scambio. Paul ha quindi trovato una sponda a Phoenix, che da tempo cercava un playmaker per guidare una squadra ricca di talento con Devin Booker e Deandre Ayton come punti focali dell'attacco. Con CP3 le ambizioni non possono che crescere ancora, fornendo un chiaro upgrade a livello realizzativo rispetto a Ricky Rubio e a Oubre, la cui assenza non era stata avvertita nella bolla di Orlando - sopperita egregiamente da Mikal Bridges e Cameron Johnson. Ty Jerome e Jalen Lecque erano ai margini della rotazione di coach Monty Williams, il cui rapporto con CP3 risale ai tempi di New Orleans all'inizio degli anni '10. E ai Suns rimane comunque abbastanza spazio salariale per rifirmare Dario Saric e utilizzare la mid-level exception sul mercato dei free agent, oppure rinunciare ai diritti su Saric, Baynes e Carter per avere 17.6 milioni e andare alla ricerca di un'ala forte per completare il quintetto (Danilo Gallinari è uno dei nomi insieme a Serge Ibaka e Jerami Grant).