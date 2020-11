Non solo Holiday: Milwaukee organizza un sign-and-trade con Sacramento e si porta in casa il tiratore serbo, giocatore solido e di ottimo livello. In cambio manda a Sacramento Donte DiVincenzo oltre a Ersan Ilyasova e DJ Wilson. Nel giro di poche ore prende cambia così pelle il roster dei Bucks

Jon Horst — general manager dei Bucks — è l’uomo copertina del primo giorno di mercato NBA: dopo aver messo le mani su Jrue Holiday, Milwaukee si assicura anche il tiratore serbo dei Kings Bogdan Bogdanovic (più il secondo anno Justin James), in un sign-and-trade che vede andare a Sacramento Donte DiVincenzo, Ersan Ilyasova e DJ Wilson. Se si volevano delle risposte sulla determinazione del front office del Wisconsin a trattenere a tutti i costi Giannis Antetokounmpo (ma anche sulla loro preoccupazione di poterlo perdere) la frenetica attività di Horst & co. ha decisamente tolto ogni dubbio. Nel giro di letteralmente pochi minuti, i Bucks hanno ridisegnato la propria squadra in vista del prossimo campionato, affiancando ai due All-Star già in loro possesso (Anetokounmpo e Khris Middleton) due giocatori di primissimo livello come Holiday e Bogdanovic, che ai Kings aveva proprio nell'ultima stagione strappato un posto in quintetto, ma per farlo aveva dovuto relegare Buddy Hield (e il suo pesante contratto, da poco firmato) addirittura in panchina - una situazione insostenibile che evidentemente ha fatto propendere Sacramento per la trade.