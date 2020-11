Il giocatore originario del Camerun e cresciuto in Italia alla Stella Azzurra non è stato selezionato al Draft NBA - una delle strade per entrare a far parte della lega. Per lui (e per molti altri) infatti la speranza ora è quella di riuscire a ottenere un contratto non garantito per partecipare al training camp e convincere qualcuno a puntare su di lui. Questa la lista dei giovani talenti che hanno già ottenuto un’offerta nelle ultime ore e alcuni nomi di chi ha avuto successo entrando "dalla porta sul retro"