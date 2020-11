Lou Williams è sul mercato, ma dove può andare?

I cambiamenti in casa L.A. Clippers potrebbero non essere conclusi. Dopo l’addio a Montrezl Harrell, anche il suo partner di pick and roll Lou Williams potrebbe presto fare le valigie, come si aspettano molti dirigenti avversari che hanno parlato con Marc Stein dei New York Times. Al suo ultimo anno di contratto, il 34enne potrebbe cambiare di nuovo squadra

L’eliminazione subita per mano dei Denver Nuggets ha lasciato strascichi enormi negli L.A. Clippers, che hanno deciso di cambiare molto durante questa off-season. Kawhi Leonard e Paul George sono ancora al loro posto, ma Doc Rivers ha fatto le valigie in direzione Philadelphia (sostituito da Tyronn Lue) e Montrezl Harrell ha cambiato sponda di L.A., così come JaMychal Green (andato a Denver) e Landry Shamet (scambiato con Brooklyn). Ai Clippers sono così arrivati Serge Ibaka e Luke Kennard, ma potrebbero esserci ulteriori cambiamenti: secondo quanto riportato da Marc Stein del New York Times, numerosi dirigenti avversari si aspettano che i Clippers scambino Lou Williams per creare un ambiente totalmente nuovo, dopo che la squadra dello scorso anno aveva avuto grossi problemi di chimica. Non a caso era stato proprio Williams a parlarne dopo la pesante eliminazione ai playoff: “Avevamo il talento per vincere, ma non la chimica — e si è visto. Tante volte il talento ci era bastato per risolvere i problemi in cui eravamo incorsi, ma stavolta la chimica ci ha traditi”.