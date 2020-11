8/9 ©Getty

2. MASON PLUMLEE, DETROIT PISTONS | 3 ANNI, 25 MILIONI DI DOLLARI | Non è un centro che allarga il campo con il tiro da fuori in attacco; non è un centro capace di marcare più ruoli in difesa. Certo, è un buonissimo passatore, ma per strapparlo a Denver (dove godeva dell’attacco basato sui tagli di coach Malone) i Pistons si sono impegnati per oltre 8 milioni all’anno e hanno anche dovuto sacrificare dei giocatori (come Christian Wood). Non era meglio puntare su Dewayne Dedmon, ottenuto da Atlanta e poi subito tagliato?