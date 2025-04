"Non esaltatevi troppo, e non buttatevi troppo giù. Non lo dico solo per Scott (soprannome di Kevin Porter Jr), ma per tutti quelli che giocheranno i playoff per la prima volta". Giannis Antetokounmpo, intervistato dopo l'allenamento dei suoi Bucks, ha risposto così alla domanda sul consiglio che aveva dato al compagno in vista della sua prima post season. "Ricordo i miei primi playoff - ha proseguito il greco -, sono stato espulso. Ho colpito qualcuno... non poteva andare peggio di così. A chiunque giochi per la prima volta i playoff dico: non colpite nessuno". Il solito Giannis con la sua peculiare ironia.