Dopo la disastrosa stagione dei Suns - e la decisione della società di licenziare coach Mike Budenholzer - emergono malumori e incomprensioni che hanno segnato l'annata della squadra dell'Arizona, partita con velleità di vincere il titolo e che non ha raggiunto neanche il play-in. Uno dei problemi (oltre alla pessima difesa) della stagione è stato sicuramente il rendimento molto sotto le aspettative della terza stella di Phoenix, Bradley Beal. L'ex Washington ha chiuso a 17 punti di media, dato più basso per lui dalla stagione 2015-2016, non contribuendo mai in modo determinante. Va detto che, a differenza del passato agli Wizards, si è trovato per il secondo anno a essere la terza scelta in attacco dopo Durant e Booker. E' forse proprio per questo che - scrive ora l'insider NBA Chris Haynes - durante l'anno coach Mike Budenholzer gli avrebbe chiesto di essere "lo Jrue Holiday" dei Suns. Con l'attuale gioctore dei Celtics come perno della difesa e equilibrtore in attacco, Budenholzer a Milwaukee aveva infatti vinto il titolo nel 2021. Beal - che ha oggettivmente cartteristiche molto diverse da Holiday - avrebbe preso decisamente male la richiesta del suo allenatore, giudicandola irrispettosa nei suoi confronti. Da lì il rapporto tra i due si sarebbe guastato, con la teorica stella spesso fatta partire dalla panchina. Un altro problema che ha contribuito alla stagione disastrosa dei Suns.