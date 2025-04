La sfida appena vinta non era stata delle più facili, perché la posta in palio era rappresentata da un posto ai playoff, ma subito dopo la sofferta vittoria dei suoi Warriors su Memphis Steve Kerr voleva trasmettere un messaggio che aveva poco a che vedere con il basket. O, meglio, il basket c’entrava in qualche modo, perché Kerr si è presentato in sala stampa con la maglia della squadra di Harvard, regalo di Tommy Amaker, coach dei Crimson che rappresentano l’ateneo nella Ivy League targata NCAA. Un gesto, quello dell’allenatore di Golden State, che non poteva che far scattare la domanda diretta da parte dei cronisti presenti in sala, a cui è seguita la pronta spiegazione. “Mi sembrava un bel giorno per indossare questa maglietta” ha esordito Kerr, “personalmente credo nella libertà accademica e penso che nessuna delle nostre istituzioni dovrebbe essere ricattata, imponendogli cosa insegnare e cosa dire da parte del governo”. “E quindi sì” ha quindi concluso l’ex giocatore di Bulls e Spurs, affatto nuovo a uscite di carattere politico e sociale, “questo è il mio modo di sostenere Harvard per ciò che ha fatto: è così che si affrontano i bulli”.