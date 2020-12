Giuseppe Tomasi di Lampedusa - noto scrittore siciliano del Novecento - nel suo famoso romanzo “Il Gattopardo” ha racchiuso in una frase diventata celebre l’immobilismo della classe dirigente del meridione d’Italia: “Bisogna che tutto cambi, affinché nulla cambi”. La trade tra Rockets e Wizards delle ultime ore, con le dovute proporzioni, riporta alla mente questo adagio: uno scambio di point guard che, al netto del nome scritto sul retro della divisa, non modifica la sostanza della situazione di entrambe le squadre. In particolare di Houston, che da un paio di settimane è a lavoro per convincere James Harden a restare - possibilmente con il sorriso - costruendo attorno al Barba una squadra che possa definirsi contender. Christian Wood, DeMarcus Cousins e adesso John Wall: tanti punti interrogativi e poche certezze, con un allenatore tutto da scoprire in panchina come Stephen Silas e l’opportunità sempre più remota che Houston possa dirsi squadra da titolo tra tre settimane. Una condizione che potrebbe portare Harden a spingere nuovamente per la cessione, a chiedere di andare via e di raggiungere Kyrie Irving e Kevin Durant a Brooklyn - come accaduto a metà novembre. La dirigenza dei Rockets nel frattempo si dice ancora molto coinvolta nel convincere il Barba a restare, certa di essersi mossa nella giusta direzione lasciando partire Westbrook e provando così ad affiancare al n°13 per il terzo anno consecutivo un’altra point guard con il passato da All-Star. Funzionerà l’intesa sul parquet con John Wall o questa è stata soltanto la prima mossa della rifondazione Rockets che porterà lontano dal Texas anche Harden? Lo scopriremo nelle prossime settimane.