Washington l’ha aspettato tanto, due anni pieni, trascorsi perennemente in infermeria da John Wall: l’All-Star “storico” di casa Wizards ha incassato quasi 38 milioni di dollari quest’anno (un anno da lui completamente perso) e avanza altri 130 milioni per le prossime tre stagioni. Ma alla vigilia del suo ritorno in campo il prodotto di Kentucky è uscito allo scoperto e ha comunicato alla società la volontà di essere ceduto, soluzione che nei giorni precedenti al via del mercato era già stata da più parti sussurrata. In particolare era emerso un tentativo di scambio alla pari — i due contratti in pratica coincidono — tra Washington e Houston con protagonista Wall da una parte e Russell Westbrook dall’altra. Al momento le trattative tra le due franchigie non sembrano essere per nulla decollate, e accanto al nome dei Rockets qualcuno ha timidamente provata ad accostare quello di due altre franchigie, i New York Knicks (che potrebbero anche provare a inseguire VanVleet) e gli Orlando Magic (sacrificando Markelle Fultz ma anche Aaron Gordon) ma il contratto di Wall resta un asset difficile da scambiare.