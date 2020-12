Le doti di comunicatore di Kawhi Leonard, si sa, non sono certo il suo forte. Di poche parole, ancor più contenuto nelle espressioni, la superstar dei Clippers è famoso per essere forse il giocatore più impenetrabile (e sicuramente meno social) di tutta la lega. Per questo sorprende poco — ma diverte invece tantissimo — il racconto fatto da Serge Ibaka sul peculiare reclutamento ricevuto in prima persona proprio dal n°2 losangelino. “Mi ha mandato un primo messaggio con scritto: ‘Hey, come va?’. Gli rispondo che sto bene, che sono in vacanza ed è tutto OK. Dopo pochi minuti arriva un altro messaggio: ‘Bro (fratello), allora vieni o no?’. È stato divertente, soprattutto se lo si immagina detto con la voce di Kawhi. Ormai lo conosco, so che è così: quando aveva mandato il primo messaggio chiedendomi come stavo avevo già capito dove voleva parare”, ha raccontato l’ala ex Raptors.