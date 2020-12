Un altro memo inviato dalla lega alle 30 franchigie, stavolta di 158 pagine, mette in chiaro come la NBA intenda affrontare la pandemia in atto — cercando di minimizzarne l’impatto — in una situazione non più di bolla (come successo invece a Orlando per completare la scorsa stagione). Quest’anno le squadre giocheranno nella propria città (anche se non davanti al loro pubblico) e viaggeranno come da abitudine per affrontare le trasferte, ma le similitudini con una apparente normalità si può dire finiscano qui. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, ai giocatori viene fatto divieto — quando si trovano nella propria città (ovvero “in casa”) — di frequentare bar, club, concerti, palestre pubbliche, piscine o centri di benessere e in generale di evitare assembramenti (il limite massimo è di 15 persone); in trasferta, invece, a giocatori e staff viene concesso di lasciare l’hotel per andare a cenare fuori ma solo in ristoranti approvati preventivamente dalla NBA (si parla di un accordo che metta a disposizione almeno 3 ristoranti per città) e che possano offrire sale riservate completamente igienizzate preventivamente. Un regolamento rigido che impone non pochi sacrifici ai giocatori, e comportamenti ovviamente diversi da quelli normali: per questo, insieme alle indicazioni, la lega nel documento in questione accenna anche a una serie di “punizioni” per chi non dovesse rispettare le regole stabilite — e la posizione NBA non è certo morbida.