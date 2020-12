Nella stagione che sta per cominciare gli allenatori potranno vestire le polo viste recentemente nella bolla di Orlando, ma avranno l’obbligo di indossare le mascherine in ogni momento. Rimane comunque la possibilità di indossare un vestito come sempre fatto in passato

Ci sarà una conferma e una novità per gli allenatori in panchina. L’associazione dei coach della NBA ha infatti votato per mantenere anche nella stagione che sta per cominciare le polo viste nella bolla di Orlando, un cambiamento per essere più “freschi” rispetto al classico completo con giacca e pantaloni visto negli ultimi anni. Rispetto a Disney World, però, tutti gli allenatori avranno l’obbligo di indossare le mascherine in ogni momento, con la possibilità di abbassarla “solo occasionalmente e per espletare necessità essenziali da allenatori”. Il cambiamento è stato approvato con un voto di 2 a 1, secondo quanto riportato da ESPN, e agli allenatori verrà comunque lasciata la libertà di continuare a vestirsi con giacca e cravatta come in passato — mantenendo comunque off-limits i pantaloncini o i pantaloni a tre quarti. L’associazione allenatori ha anche confermato che tutti i coach parteciperanno a questa stagione, anche quelli considerati a rischio per la loro età come Gregg Popovich o Lionel Hollins, assistente allenatore dei Lakers che non era andato a Orlando per precauzione.