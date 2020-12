Il prestigioso magazine TIME ha nominato LeBron James come Atleta dell’Anno 2020 non solo per i suoi risultati sportivi, ma soprattutto per il suo impegno a favore della giustizia sociale e per la sua iniziativa “More Than a Vote” che ha portato decine di migliaia di persone a votare alle ultime elezioni. “Non torneremo mai solamente a giocare fintanto che io sono in giro. Spero di aver ispirato abbastanza atleti a portare avanti questa battaglia” ha detto il quattro volte campione NBA

Il 2020 è stato indubbiamente un anno speciale per LeBron James. La stella dei Los Angeles Lakers a quasi 36 anni di età ha avuto una stagione scintillante con i Los Angeles Lakers, finendo al secondo posto per il premio di MVP ma soprattutto vincendo il quarto anello della sua carriera nella bolla di Disney World. Questi sono però i risultati sportivi, e quando si parla di un atleta del calibro di James è riduttivo illustrare solo quelli. La rivista TIME, nel nominarlo Atleta dell’Anno per il 2020, si è quindi concentrata su altro: il suo impegno a favore della giustizia sociale e la sua iniziativa “More Than a Vote” per portare decine di migliaia di persone a votare, coinvolgendo anche altre personalità di spicco del mondo dello sport e dell’intrattenimento. “Dopo quasi due decenni in NBA, James ha compreso completamente che il suo talento in campo è un mezzo per raggiungere qualcosa di più grande al di fuori di esso” ha scritto il giornalista Sean Gregory nell’articolo. “Quest’anno più che in passato ha mostrato come non abbia rivali in entrambe le situazioni. Nonostante le difficoltà, James ha giocato nella bolla e ha portato i Lakers al titolo. E rimanendo a Orlando, ha aumentato la sua rilevanza e la sua influenza, coinvolgendo proprietari facoltosi, colleghi atleti e tifosi in giro per il mondo verso un impegno democratico diretto. E in tutto questo, ha parlato in prima persona dell’angoscia degli afro americani, direzionando il dolore e la rabbia verso un piano di azione preciso”.

Le parole degli altri atleti e di James approfondimento LeBron vince per la terza volta il premio di SI “Non è solo il miglior atleta del mondo, ma è anche quello con la voce più importante” dice Naomi Osaka nell’articolo, parlando di come James l’abbia influenzata nell’esporsi e prendere una posizione. “Quando uno come LeBron si espone, è più facile per tutti gli altri seguirlo” ha aggiunto Sue Bird, 11 volte All-Star della WNBA. “Quando ho visto che dall’altra parte dell’oceano un altro atleta di spicco stava combattendo per una causa simile alla mia, in quel momento ho capito che non ero da solo” ha invece spiegato il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton a TIME. Ovviamente non mancano neanche le parole del diretto interessato, che comprensibilmente ha parlato poco di pallacanestro: “Non succederà mai più che noi torneremo semplicemente a giocare i nostri rispettivi sport” ha spiegato. “Non succederà fintanto che io sarò in giro. Spero di aver ispirato abbastanza atleti affinché portino avanti questo impegno e questa battaglia anche dopo che me ne sarò andato. Spero che questa legacy continui in futuro”.