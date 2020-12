Giannis non parla del contratto: "Penso solo a me"

Giannis Antetokounmpo non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione specifica sulla sua situazione contrattuale, con la possibilità di firmare un’estensione con i Milwaukee Bucks entro il 21 dicembre: "Non ci sto pensando, è una questione tra il mio agente e i Bucks. Penso solo a come migliorare insieme alla squadra. Sarà una decisione molto importante, ma cerco di non pensarci troppo"

Tutta la NBA aspetta una risposta: Giannis Antetokounmpo estenderà il suo contratto con i Milwaukee Bucks oppure no? Mancano poco più di dieci giorni alla deadline per la sua decisione, che deve arrivare entro il 21 dicembre altrimenti sarà rimandata alla fine della stagione. Economicamente non cambia nulla — l’accordo sarà in ogni caso da 228 milioni di dollari in cinque anni —, ma anche lo stesso due volte MVP ha ammesso che si tratta di “una delle decisioni più importanti che dovrò prendere”. Ma la stella dei Bucks non è andata molto più in là di questo: “Non ci sto pensando, è una questione che stanno trattando il mio agente [Alex Saratsis] e la dirigenza. Io penso solo a me stesso — a come migliorare, a come posso aiutare i miei compagni, a come farci trovare pronti per la nostra partita di preseason. Il resto si sistemerà da solo. Non voglio accelerare il processo: è stressante per ogni giocatore e ovviamente è nella mia testa, ma cerco di non pensarci troppo. Tanto come al solito voi [i media, ndr] saprete quello che succede prima di me”.

approfondimento Giannis, regalo perfetto dai compagni di squadra Uno scenario decisamente implausibile, visto che solo Antetokounmpo sa qual è la sua risposta alla proposta di estensione dei Bucks. Ed esattamente come tutti gli altri, anche i suoi compagni vorrebbero una risposta: “All’inizio non ho capito perché Khris [Middleton] è venuto da me con una penna” ha raccontato sul regalo di compleanno ricevuto dagli altri Bucks. “La guardavo e ci pensavo, poi ho capito che voleva che firmassi il contratto. Ho riso la prima volta, la seconda, la terza, poi mi sono ritrovato con 20 penne nell’armadietto. Dopo un po’ è diventato ripetitivo”. In ogni caso Antetokounmpo ha avuto parole di elogio per i suoi nuovi compagni, in particolare Jrue Holiday: “Tutti quelli che sono arrivati possono aiutare la squadra e possono difendere, ma avere qui Jrue è enorme. È un grande leader, un grande essere umano, sa difendere e segnare. Porterà a questa squadra quello di cui avevamo bisogno”.