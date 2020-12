Khris Middleton e Pat Connaughton hanno approfittato dei festeggiamenti per i 26 anni del due volte MVP per lanciare un messaggio neanche troppo velato ad Antetokounmpo: “La penna era l’idea migliore che potessimo avere: spero proprio che gli piaccia e che la usi”, in riferimento alla firma da mettere sul rinnovo di contratto con Milwaukee

I Milwaukee Bucks hanno concluso il loro primo allenamento della stagione intonando la canzone “Tanti auguri a te”, dedicandola al due volte MVP Giannis Antetokounmpo. Il neo 26enne ha ricevuto attenzioni e affetto (per lo più a distanza, viste le norme COVID da rispettare) e un regalo inatteso da parte di Khris Middleton e Pat Connaughton, che hanno preso spunto dall’estenuante dibattito che va avanti da settimane riguardo il suo possibile rinnovo con la squadra del Wisconsin. “Abbiamo cantato per celebrare il suo compleanno - spiega Middleton - poi io e Pat abbiamo pensato che il regalo perfetto da ricevere dai suoi compagni fosse una penna. Se n’è ritrovata qualcuna all’interno del suo armadietto e gli ho detto che quelle potrebbero essere alcuni dei migliori regali di compleanno che abbia mai ricevuto. Spero proprio che gli piaccia e che la usi”. C’è tempo infatti fino al 21 dicembre per Antetokounmpo per firmare l’estensione contrattuale con i Bucks da circa 220 milioni di dollari per i prossimi cinque anni a partire dal 2021 - accordo che altrimenti potrà comunque sottoscrivere la prossima estate al massimo salariale per cinque stagioni, testando però il mercato come free agent e prolungando l’agonia, l’attesa e l’ansia dell’intera dirigenza di Milwaukee che ha paura di perderlo. Chissà se prenderà in parola il consiglio e il regalo fatto dai suoi compagni di squadra.