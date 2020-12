"In un anno difficile - tra pandemia e ingiustizia razziale - siamo tutti alla ricerca di risposte", ha scritto su Instagram il nuovo acquisto dei Milwaukee Bucks. Per "aiutare le comunità in difficoltà", Holiday e la moglie hanno deciso di donare la parte rimanente del suo stipendio NBA per il 2020 alle piccole imprese di proprietà afroamericana

Jrue Holiday e la moglie (Lauren Cheney, centrocampista della nazionale USA di calcio con cui ha vinto due ori olimpici) non sono nuovi a gesti di grande altruismo. Lo sanno bene i tifosi dei Pelicans, che hanno visto la coppia attivissima nella comunità di New Orleans, lo stanno scoprendo anche quelli dei Bucks, ma l’ultima decisione del neo-arrivato a Milwaukee ha fatto comunque notizia in tutta America. Con un post su Instagram, infatti, Holiday ha confessato come — “davanti alla crisi pandemica in atto e alle ingiustizie razziali che hanno caratterizzato questo 2020” — la coppia ha cercato di trovare alcune risposte, “per poter aiutare la nostra comunità in questo momento di grande bisogno”. L’idea messa a punto merita il plauso di tutti: “Donare la parte rimanente del mio salario NBA per il 2020 a quelle piccole realtà imprenditoriali avviate e gestite da afroamericani è il modo in cui pensiamo di poter aver il maggior impatto possibile”.