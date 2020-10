Più di 250 giocatori NBA hanno votato la guardia dei New Orleans Pelicans per il Tywman-Stokes Teammate of the Year Award, riconoscendolo come miglior compagno di squadra per “il suo stile di gioco altruista, la sua leadership dentro e fuori dal campo e il suo ruolo come mentore per gli altri”. Holiday è stato votato tra 12 nominati da un panel: ecco la classifica completa