Paul George tempo fa l’aveva detto: “Quand’ero a Indiana c’era un ala forte, uno dei tre giocatori più forti di tutta la lega, con cui ero in contatto che mi aveva espresso la sua volontà di venire a giocare ai Pacers al mio fianco”. George — aveva raccontato — era corso a riportare la splendida notizia al front office, solo per rimanere deluso dalla reazione: non se ne poteva far nulla, nonostante quel nome — avevo poi rivelato George — era niente meno che quello di Anthony Davis (al tempo ai New Orleans Pelicans). “Le voci sulla possibilità di un mio passaggio ai Pacers?”, ha ribadito proprio in questi giorni Anthony Davis: “Ne parlammo, ci fu senz’altro una conversazione tra me e Paul [George], ma poi le cose sono svanite, non son ben sicuro del perché. Mi disse che il management dei Pacers non era convinto, e così restò solo una chiacchierata tra noi. Per fortuna che è arrivato LeBron a far sapere che avrebbe fatto coppia volentieri lui con me: il resto è storia, e oggi abbiamo vinto un titolo assieme”.