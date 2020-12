A vederla da fuori potrà sembrare una partita come tutte le altre, un normale Detroit-Minnesota per aprire la stagione. Ma per Karl-Anthony Towns la gara di stanotte aveva un significato speciale: è stata infatti la prima dopo la morte della madre Jacqueline lo scorso 13 aprile , a seguito di complicazioni dovute al COVID-19. Per questo Towns — autore di 22 punti con 11 rimbalzi e 7 assist nel successo sui Pistons — ha voluto tenere la palla di questa partita , che darà a suo padre per tenerla vicina all’urna della madre nella casa dei suoi genitori. “Egoisticamente, questa partita era molto importante per me ” ha detto con grande sincerità dopo la partita. “È stato pesante, è stato diverso. Sono contento di esserci riuscito per lei: le avevo detto che volevo dedicarle questa vittoria e questo pallone e sono felice di esserci riuscito”.

Towns: "Sono un uomo diverso, non riconosco quello che ero prima"

Towns non disputava una partita NBA dallo scorso 10 febbraio complici vari problemi fisici, ma quando gli è stato chiesto come è cambiato in questo periodo di tempo la sua risposta è stata per certi versi sorprendente nella sua onestà: “Non riconosco la maggior parte delle partite o degli anni in cui ho giocato, non so come mi sentissi prima del 13 aprile. Ricordo solo quello che è successo dopo. Forse mi vedrete sorridere e scherzare, ma quel Karl che ero prima è morto il 13 aprile. E non tornerà più. Non riconosco quell’uomo, non so chi sia. State parlando con il me fisico, ma la mia anima è stata uccisa molto tempo fa”. Towns è in evidente fase di elaborazione del lutto, ma con il suo talento è riuscito a fare la differenza guidando la rimonta dei T’Wolves sul campo dei Pistons. “Non importa quanto sia brutta la mia situazione o incasinata la mia vita, continuerò a esserci per quei ragazzi. Sorriderò insieme a loro anche se dentro non sorrido per niente. Glielo devo in quanto leader e in quanto compagno di squadra”.