Ieri 18.040 nuovi casi e 505 decessi

Viminale: oltre 100mila persone controllate, 732 multe

Sono state 100.769 le persone controllate ieri (ultimo giorno disponibile per gli acquisti dei regali prima dell'estensione della zona rossa in tutta Italia) nell'ambito del piano di controlli per verificare il rispetto delle norme per il contrasto del Covid-19. È quanto si apprende dai dati diffusi sul sito del ministero dell'Interno. Sono state 732 le persone multate per non aver rispettato l'obbligo della mascherina e il distanziamento, mentre 8 quelle denunciate perché sorprese al di fuori della propria abitazione nonostante la misura della quarantena per positività al virus. I controlli hanno interessato anche 13.018 esercizi commerciali. Sono stati sanzionati 85 commercianti per una serie di violazioni mentre per 17 negozi e' stata disposta la chiusura.