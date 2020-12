Ne ha parlato Anthony Davis in un’intervista nel post partita contro Portland, le cose quest’anno per celebrare il compleanno di LeBron andranno in maniera ben diversa rispetto a 12 mesi fa: “Conosciamo le regole e non lasciano molto margine: abbiamo visto multe e sanzioni per altri ed eviteremo sicuramente di commettere lo stesso tipo di errore”

Il 30 dicembre è diventato da quasi un ventennio una data particolare per tutti gli appassionati NBA: il compleanno di LeBron James, un passaggio cruciale da quasi due decenni nello scandire la carriera di uno dei più grandi talenti della storia della pallacanestro. Non solo, ma anche l’occasione per amici e compagni di squadra di fare festa. Lo scorso anno il n°23 gialloviola invitò tutti in uno degli hotel più esclusivi di tutta Los Angeles, con Savannah e Bronny scatenati in pista assieme alle centinaia di invitati. Altri tempi e letteralmente un altro mondo, verrebbe da dire guardando adesso alle restrizioni e ai mesi complicati che ancora ci aspettano prima di uscire dalla pandemia da COVID-19. Cosa fare quindi per celebrare in maniera dignitosa i 36 anni di LeBron? Le alternative sono davvero poche, come ha ricordato Anthony Davis: “Con tutte le restrizioni che ci sono, non resta molto da fare. Capiremo come muoverci, ma non ci concederemo nessuno strappo alle regole, anche perché abbiamo visto giocatori costretti a non giocare dopo aver violato le regole. Non abbiamo certo intenzione di commettere errori del genere…”. Ogni riferimento a James Harden non è puramente casuale: staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore.