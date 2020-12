Siamo abituati fin dai tempi di Rip Hamilton a vedere i giocatori NBA in campo con le maschere protettive sul volto, ma quella di Kawhi Leonard ha qualcosa di diverso. Invece che proteggere il naso e gli occhi, il due volte MVP delle Finals ha dovuto proteggere soprattutto la sua bocca, colpita duramente da Serge Ibaka nella partita di Natale contro Denver e costatagli ben otto punti di sutura. Leonard ha saltato le successive due gare — il tremendo -51 subito per mano di Dallas e la vittoria contro Minnesota — ma è rientrato questa notte per segnarne 28 in 30 minuti contro i Portland Trail Blazers, aggiungendo anche 3 rimbalzi, 7 assist e 3 recuperi al suo bottino. Soprattuto, però, si è lasciato andare davanti ai media, regalando anche un paio di battute: “I miei compagni hanno cominciato a chiamarmi ‘Leatherface’ [Faccia di Cuoio, il serial killer di Non aprite quella porta, ndr] e cose del genere… E soprattutto Serge Ibaka non può parlare troppo: ora è sul mercato, perciò chi lo vuole faccia una chiamata perché stiamo cercando di scambiarlo”. Ovviamente si tratta di una battuta: il lungo è uno dei suoi migliori amici e insieme hanno vinto un anello con i Toronto Raptors, obiettivo che intende raggiungere anche quest’anno a L.A.. La speranza è che non debba più subire colpi come quello ricevuto dal suo amico e compagno di squadra.