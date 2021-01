I Brooklyn Nets hanno avuto un inizio di stagione tortuoso, complici assenze forzate, gravi infortuni, una difesa ancora da registrare e un calendario fittissimo. Ora però, mentre nel resto della NBA i casi di positività di susseguono, potrebbero essere pronti a recuperare le loro due stelle, Kevin Durant e Kyrie Irving. Il primo ha concluso i sette giorni di isolamento a seguito dell’esposizione al COVID-19 (che lui ha già contratto lo scorso marzo) e la sua presenza per la partita di questa notte contro Oklahoma City è data come “probabile”; il secondo, invece, dovrebbe tornare a disposizione (è ancora “in dubbio”) dopo aver saltato le ultime due partite contro Philadelphia e Memphis per motivi personali, probabilmente legati a quanto successo con l’attacco al Congresso di Washington di qualche giorno fa. Coach Steve Nash spera di poterli avere entrambi in campo per dare una spallata al record di 5-5 che li vede attualmente al decimo posto nella Eastern Conference: i Nets hanno cinque partite consecutive senza spostarsi da New York e senza back-to-back, affrontando OKC, Denver, i Knicks (al Madison Square Garden), Orlando e Milwaukee prima di volare a Cleveland per un doppio impegno in casa dei Cavs e tornare infine a Brooklyn per un doppio scontro con Miami. Con Durant e Irving a pieno regime, potrebbe essere l’occasione giusta per rimontare posizioni a Est.