Giannis batte Doncic, i Lakers travolgono Zion

C’è ancora parecchia strada da fare per i Pelicans di Stan Van Gundy, che manda le sue due stelle sopra quota 20 (21+12 per Zion Williamson, 20 con 5 assist per Brandon Ingram) ma non ha sostanzialmente nulla da tutti gli altri, in una serata da 9/29 di squadra dalla lunga distanza. Ancora una prestazione opaca per Nicolò Melli, che in 21 minuti di gioco sbaglia tutti i tre tiri tentati (due dalla lunga distanza) e raccoglie 4 rimbalzi con un assist e zero punti