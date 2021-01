Sembra che in ogni stagione i Portland Trail Blazers si ritrovino a fare i conti con un infortunio grave. E se la rottura del polso di Jusuf Nurkic era già una pessima notizia per le speranze della squadra di Terry Stotts, visto che rimarrà fuori almeno due mesi, ora si è aggiunto un infortunio persino più pesante. Come comunicato dalla franchigia, CJ McCollum dovrà rimanere fuori per almeno quattro settimane. La guardia si è infatti procurata una piccola frattura al piede sinistro e contemporaneamente una distorsione, dopo che nella vittoria contro gli Atlanta Hawks si era visto rovinare addosso tutto il peso di un centro come Clint Capela. I primi esami effettuati all’arena avevano escluso danni gravi, tanto che coach Stotts aveva detto che nel giro di una settimana sarebbe stato rivalutato, ma dopo una risonanza magnetica più approfondita è stata scoperta una microfrattura al cuneiforme laterale, un osso in corrispondenza del terzo dito del piede. Per il momento McCollum indosserà un tutore per il prossimo mese e poi verrà rivalutata la sua situazione: davvero un peccato per un giocatore protagonista del miglior avvio di stagione della sua carriera con 26.7 punti e 5 assist nelle prime 13 partite disputate. Ora, senza lui e senza Nurkic, ci sarà ancora più pressione sulle spalle di Damian Lillard per tenere in piedi i Blazers, attualmente sesti nella Western Conference con un record di 8-6 ma — considerando i tempi di recupero stimati e quelli per ritrovare la forma — potrebbero essere senza McCollum fino alla pausa del 5 marzo.