Damian Lillard non avrebbe permesso ai suoi Blazers di rovinargli — con una sconfitta — una serata storica. Nel successo contro i New York Knicks, infatti, il n°0 di Portland ha superato in una sola volta prima Kobe Bryant e poi Chauncey Billups nella classifica all-time dei giocatori con più triple a segno. Dopo aver chiuso con 6/10 dall’arco (e 39 punti totali) la sua prestazione contro New York, Lillard è diventato il 16° giocatore per canestri da tre realizzati in carriera nella NBA, salendo a quota 1.831, una in più dell’ex MVP delle finali con i Detroit Pistons (1.830) e quattro in più del “Black Mamba”. Ora nel mirino di Lillard finiscono due giocatori ancora in attività, e che quindi aggiornano il loro conto ogni sera che scendono in campo: a quota 1.908 (per il momento) c’è il grande tiratore dei Pelicans JJ Redick. A 1.917 (and counting) niente meno che LeBron James.